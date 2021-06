Negli ultimi giorni, numerosi utenti stanno segnalando alla polizia postale la ricezione tramite Whatsapp del seguente messaggio: “In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass COVID-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”.

Attenzione al link su Whatsapp

Cliccando sul link, l’ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali. Proseguendo nella navigazione sul sito, all’utente viene richiesto di inserire i propri dati personali e/o bancari con l’obiettivo di utilizzarli fraudolentemente.

La Polizia Postale raccomanda sempre di fare molta attenzione ai link indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza. Non inserire MAI i propri dati personali, soprattutto quelli bancari. Eventuali messaggi sospetti potranno essere segnalati sul portale della Polizia Postale www.commissariatodips.it.

La vera e-mail che riceve(re)te dal Ministero della Salute

È disponibile la Certificazione verde Covid-19 di (iniziali nome e cognome). Potrai averla gratuitamente utilizzando il codice AUTHCODE (codice) al seguente link https://www.dgc.gov.it/spa/public/ oppure con l’App Immuni (https://www.immuni.italia.it/download.html)

Inserisci il codice, la data di scadenza e il numero della Tessera Sanitaria dell’intestatario della certificazione. Se non hai la Tessera Sanitaria, perché non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, inserisci il codice AUTHCODE con il tipo e numero del documento che hai comunicato al momento della prestazione sanitaria che ha dato origine alla Certificazione.

La Certificazione è disponibile anche su App IO (https://io.italia.it/): se sei l’intestatario della Certificazione, riceverai la notifica in app da cui visualizzarla direttamente, senza fare alcuna richiesta né inserire codici o altri dati. Ti basterà aver effettuato l’accesso all’App IO con la tua identità digitale SPID o CIE

Se hai bisogno di assistenza tecnica puoi contattare il numero verde 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 o scrivere all’indirizzo: cittadini@dgc.gov.it.

Se sei utente di APP IO puoi chiedere assistenza direttamente tramite l’app.

Per informazioni su aspetti sanitari puoi chiamare il numero di pubblica utilità 1500 attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Ministero della Salute

I nostri consigli

Vi raccomandiamo di prestare la massima attenzione e controllare sempre il mittente delle e-mail (talvolta, l’indirizzo differisce ed è il primo segnale di allerta). Su Whatsapp, invece, capita che qualche persona fidata inoltri messaggi, talvolta per superficialità o perché sia un bot al suo posto.

In questo caso, chiedete sempre conto a chi vi ha inviato il link se è stato effettivamente lui e fate in ogni caso attenzione, qualora voleste aprirlo. Di certo, non inserite mai i vostri dati personali in siti o link sospetti.