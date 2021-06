PALIANO, LE SQUADRE DEL CALCIO PALIANESE AL TORNEO INTERNAZIONALE LAZIO CUP

Dal 25 al 27 giugno si è tenuto la sesta edizione del Torneo Internazionale Lazio Cup, riservato alla categoria Allievi, una competizione che occupa nel panorama nazionale di riferimento un posto di assoluto rilievo e prestigio in ragione dell’elevato livello tecnico ed agonistico espresso dagli atleti in gara. La manifestazione, nata ad Alatri, si è poi estesa nella provincia di Frosinone e successivamente nel Basso Lazio, con appendici a Roma, motivo per cui ha preso il nome Lazio Cup. Tante le squadre provenienti dal territorio locale ma anche nazionale. La manifestazione, che ha visto impegnata anche le squadre locali del Città di Paliano con tre formazioni giovanili, ha visto gareggiare 48 compagini provenienti da tutta Italia. Ad aggiudicarsi la vittoria per la categoria Esordienti Misti la S.S. Arezzo; per la categoria Under 15 la FC Crotone.

Il consigliere con delega alle Politiche per lo Sport Vanorio Calamari: «Innanzitutto volevo fare i complimenti e un applauso agli organizzatori, che nonostante il periodo difficile che ha attraversato il nostro Paese, sono riesciuti ad allestire un evento di questa portata e far tornare un po’ di “normalità” in tutti questi ragazzi. Sono orgoglioso che la nostra città di Paliano ha ospitato un evento così importante che ha creato per questi tre giorni una vera e autentica festa dello sport. I complimenti a tutte le squadre che sono scese in campo e ai nostri piccoli campioni grazie ai quali possiamo guardare con fiducia al futuro calcistico della nostra città e del nostro territorio».

«Il torneo Lazio Cup

che abbiamo patrocinato come Comune di Paliano – ha dichiarato il Sindaco Domenico Alfieri – è una competizione che cresce anno dopo anno e siamo lieti dell’adesione della realtà sportiva dlla nostra città che prosegue così nella strada del divertimento e dell’aggregazione. I miei complimenti a tutti i ragazzi»