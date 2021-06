In arrivo una serie di finanziamenti nella zona della Città Metropolitana di Roma. Interessati soprattutto i paesini della provincia di Roma, zona Sud. Questi i finanziamenti per gli interventi nei seguenti Comuni:

Artena. Stanziati 40.000 euro per i marciapiedi di Via Ariana km 3;

Stanziati 40.000 euro per i marciapiedi di Via Ariana km 3; Colleferro. Stanziati 45.000 euro per SP Palianese;

Stanziati 45.000 euro per SP Palianese; Frascati. Stanziati 95.000 euro per la SP via Enrico Fermi (tratto Vermicino Gratton);

Stanziati 95.000 euro per la SP via Enrico Fermi (tratto Vermicino Gratton); Gavignano. Stanziati 55.000 euro per SP 890 completamento tratto Contrada S. Antonino/Meo termine confine Comune di Anagni;

Stanziati 55.000 euro per SP 890 completamento tratto Contrada S. Antonino/Meo termine confine Comune di Anagni; Gorga. Stanziati 50.000 euro per SP 91 A;

Stanziati 50.000 euro per SP 91 A; Lariano. Stanziati 50.000 euro per via di Sant’Eurosia;

Stanziati 50.000 euro per via di Sant’Eurosia; Montecompatri. Stanziati 95.000 euro per SP 188 Via delle Marmorelle / SP 216 via leonardo Ciuffa;

Stanziati 95.000 euro per SP 188 Via delle Marmorelle / SP 216 via leonardo Ciuffa; Montelanico. Stanziati 50.000 euro SP 60/B ;

Stanziati 50.000 euro SP 60/B ; Segni. Stanziati 95.000 SP via di Rocca Massima e viale Ungheria;

Stanziati 95.000 SP via di Rocca Massima e viale Ungheria; Valmontone. Stanziati 50.000 per SP Via Aprano.

I consiglieri della Città Metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna e Giulio Cacciotti, esprimono la loro soddisfazione per l’approvazione degli emendamenti da loro proposti in Consiglio Metropolitano.

Approvata variazione di bilancio. Zotta: “Ulteriori fondi per sicurezza e strade”

E’ stata approvata dal Consiglio metropolitano di Roma la variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023.

“Con questa variazione avremo la possibilità di iscrivere a bilancio ulteriori fondi per interventi preventivi e di ricognizione per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio metropolitano e nuovi investimenti sulla rete viaria provinciale. Oltre 3 milioni di euro per progettazioni infrastrutturali e per le opere già finanziate con il project review.

Circa 200mila euro di fondi da destinare al sostegno dei musei e luoghi della cultura per interventi mirati alla riqualificazione delle Domus Romane di Palazzo Valentini al fine di far fronte alle minori entrate dovute al periodo di pandemia.

Con questa manovra finanziaria saremo in grado di procedere all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione di oltre 15 milioni di euro, che consentirà di integrare il nostro bilancio per ulteriori interventi sia contabili che per nuove opere pubbliche”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco e Delegata al Bilancio di Città metropolitana di Roma Capitale.