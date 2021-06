I consiglieri comunali di Guidonia Domani e de Il Biplano hanno annunciato l’altro ieri con una conferenza stampa la loro intenzione di dimettersi durante il primo consiglio utile.

Si dimettono alcuni consiglieri comunali di Guidonia: la nota del Polo Civico

Dopo quattro anni della fallimentare esperienza grillina alla guida della Città, che rappresenta una delle parentesi più indignanti della storia amministrativa della nostra Città, dopo le aspettative completamente deluse dei concittadini che pure in buona fede speravano nella novità del momento, dopo il degrado di una città mai così sporca, mai così abbandonata, mai così degradata, mai così terra di nessuno hanno deciso, con grande senso di responsabilità, di tornare sulle strade, fra la gente per essere i protagonisti della costruzione dell’alternativa a questo dannoso governo e su questo obiettivo raddoppieranno l’impegno guidando la costruzione del programma politico amministrativo 2022-2027.

Un atto di grande generosità e di amore per il futuro che segue le dimissioni del candidato sindaco Aldo Cerroni di 4 anni fa e porta a 7 le intelligenze civiche impegnate nell’agone del consiglio comunale.

Tornano per le strade a servizio della nuova e più ampia alleanza civica in ulteriore crescita in queste ore, che rappresenterà il fronte efficace e competitivo che unirà in funzione di governo la migliore Guidonia Montecelio.

Sotto la competente guida di Mario Proietti, Mauro De Santis e soprattutto dietro la lungimirante ed intuitiva rotta segnata da Mario Valeri La nuova alleanza civica sarà protagonista assoluta della nuova stagione che certamente segnerà il rinascimento cittadino.