Acilia, ore d’ansia per ritrovare Giulia di 17 anni: l’appello a “Chi l’ha Visto”

Ore d’ansia per la famiglia di Giulia, ragazza di 17 anni. La giovane è scomparsa da Acilia e da sabato 26 giugno 2021 ha fatto sparire le sue tracce. La nota trasmissione “Chi l’ha Visto?”, tramite il suo portale, ha pubblicato una descrizione.

L’appello per ritrovarla con la descrizione

Giulia, 17 anni, vive a Roma, in zona Infernetto, con i genitori e le due sorelline. Venerdì 25 giugno, intorno alle 20, è uscita per andare a cena fuori con un amico. Dopo la cena, però, ha chiesto all’amico di accompagnarla in un pub situato ad Acilia perché doveva incontrarsi con un altro ragazzo che è il suo ex fidanzato.

Ha parlato con il ragazzo ma non ha poi voluto farsi riaccompagnare a casa dall’amico con cui era arrivata. L’amico è quindi andato via da solo, lasciandola ad Acilia intorno all’1 di notte. Da quel momento di lei non si sono più avute notizie e la mamma è preoccupatissima.

Non ha con sé il cellulare, potrebbe però avere un documento di identità. Il cellulare dell’ex fidanzato è irraggiungibile dalle 2 della stessa notte.