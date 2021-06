Brutto incidente a Lido dei Pini, zona di Lavinio. L’episodio è avvenuto ieri e stando alle prime informazioni riportate, il sinistro è avvenuto tra un automobilista e un cavallo. Ferito il primo, mentre è deceduto il secondo.

Un 51enne si stava dirigendo verso Anzio quando, per motivi ancora da accertare, ha impattato con l’animale. Immediato l’intervento dei soccorsi per aiutare entrambi. L’uomo adesso è in ospedale per le cure.