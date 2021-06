Via di Salone, strada chiusa per incendio. La situazione in diretta

Paura in questi istanti a Roma Est, zona via di Salone. Istituito il momentaneo divieto di transito per permettere l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati a spegnere un incendio divampato tra le zone di via Andrea Noale e via Cesare Cipolletti.

Incendio tra Settecamini e La Rustica

La chiusura è stata infatti istituita tra queste vie, per facilitare lo spegnimento delle fiamme da parte dei vigili.

Al momento sono sconosciute le cause dell’incendio, così come non ci sono informazioni riguardanti possibili danneggiamenti a cose e/o ferimento di persone. Potrebbero seguire aggiornamenti a tal proposito.

Aggiornamento:

Intorno alle 16 e 05, l’incendio è stato finalmente domato e la strada riaperta.

Foto di repertorio