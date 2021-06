Stando a una stima provvisoria dell’INGV, la scossa di terremoto avvenuta alle 15:27 di oggi, 27 giugno 2021 nella provincia di Perugia (per il momento si parla di Gubbio) è tra i 2.8 e i 3.3 di magnitudo.

Gubbio, scossa di terremoto oggi 27 giugno 2021

La zona dell’Umbria è stata l’epicentro e non si esclude che la scossa sia stata avvertita anche dalle persone della provincia di Roma, magari zona nord. Probabile che in provincia di Viterbo e Rieti ci siano state comunque persone che la abbiano avvertita.

Al momento, non ci sono notizie in merito a possibili danni a cose e/o persone. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.