Fuoco nelle vicinanze dell’autostrada A1, dove un incendio sta divampando sulla diramazione di Roma Sud, tra San Cesareo e Monte Porzio Catone.

Il fumo ha invaso la carreggiata, con concrete possibilità di ostruire la visuale a tutti gli automobilisti che in questi istanti stanno percorrendo il tratto. Per questo, si prega di prestare la massima attrenzione. Intanto, sul posto, si stanno recando gli addetti allo spegnimento delle fiamme e saranno predisposte le corrette segnaletiche per avvisare del rischio.

Fumo in carreggiata

A segnalare il disagio è stata Astral Infomobilità sui suoi profili social. Potrebbero seguire maggiori aggiornamenti sulla viabilità e sui motivi dell’incendio, oltre che sulle informazioni riguardanti eventuali danni a cose e/o persone, a breve.

