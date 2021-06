Dennis Foggia trionfa ad Assen: vittoria per il pilota di Palestrina in Moto 3

Dennis Foggia trionfa ad Assen, Olanda. Il pilota prenestino vince la dura gara di oggi, in Moto 3. Già in passato noto anche per il suo altruismo (durante il picco della pandemia dello scorso anno istituì una raccolta fondi per aiutare le persone di Palestrina), si conferma sempre più campione sulle due ruote.

Dennis Foggia vince la gara di Moto 3 ad Assen

Festeggiato anche dai suoi fan in città, il pilota del team Leopard Racing si è guadagnato un trofeo meritatissimo, dopo quello sfiorato sette giorni fa al Sachsenring e la vittoria al Mugello. Seconda vittoria stagionale dunque per il pilota classe 2001, che guadagna tre posizioni ed è terzo in classifica con 86 punti. Soddisfazione per i tanti fan del numero 7 che hanno seguito la sua gara in tv e fatto il tifo per Foggia.

