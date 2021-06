Valle Martella, provano e buttare la cocaina e a scappare: presi con 26 dosi

Ieri sera, nel corso di alcuni controlli antidroga, i Carabinieri della Stazione Colonna hanno arrestato 2 romani di 18 e 28 anni, entrambi con precedenti e nullafacenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La vicenda

I militari, impegnati in mirati servizi antidroga, in via Berlinguer, in località Valle Martella, hanno notato i due passeggiare lungo la via con fare sospetto. Alla vista dei militari, i due hanno gettato a terra delle dosi di droga e tentato di dileguarsi. Poco dopo, i militari hanno raggiunto e bloccato i due e successivamente recuperato la droga. Sequestrate in totale 26 dosi di cocaina, del peso di circa 10 grammi e la somma contante di 70 euro, rinvenuta nelle tasche dei pusher e ritenuti provento della pregressa attività illecita.

Dopo l’arrestato sono stati accompagnati in caserma e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari presso i rispettivi domicili, in attesa del rito direttissimo. La droga e il denaro sono stati sequestrati.