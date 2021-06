Da lunedì 28 giugno 2021 non sarà più necessario indossare la mascherina all’aperto nelle zone bianche, come nella Regione Lazio, se non nei casi in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale, negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie e in presenza di persone immunodepresse.

Lazio, record di vaccini

Inoltre, come dichiarato dall’assessore D’Amato, oggi 26 giugno 2021, ” il Lazio supererà le 5 milioni di somministrazioni, un traguardo importante, saremo la prima delle grandi regioni italiane a raggiungere l’intera copertura vaccinale per il 70% della popolazione.

Un risultato notevole soprattutto nel momento in cui è necessario correre più della variante. Dalla prossima settimana verranno sequenziati il 100% dei casi positivi ed è stata messa in piedi una vera e propria Task Force che migliorerà ulteriormente l’attività di tracing”.

Foto presa dalla pagina Facebook di Salute Lazio