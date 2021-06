Nel novembre dello scorso anno un 42enne di origini napoletane ma residente ai Castelli romani, ha acquistato un’abitazione nel centro storico della piccola cittadina montana di Filettino.

La vicenda

Successivamente, nelle occasioni in cui si era recato presso i locali Uffici comunali o parlando con i cittadini del piccolo centro, si presentava quale Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso un Reparto della capitale.

Agli interlocutori, con ogni probabilità semplicemente per attirarsi delle simpatie, riferiva di aneddoti, chiaramente inventati, relativi ad attività che lo stesso avrebbe compiuto in qualità di appartenente all’Arma dei Carabinieri, suscitando appunto stima e curiosita’. Questo personaggio da lui creato, lo faceva calare completamente nella parte, tanto che oramai era diventato normale da parte sua propagandare il suo status di Carabiniere. A seguito delle voci ormai diffusesi in paese, tali fatti sono divenuti quindi oggetto di attività info – investigativa da parte del personale della locale Stazione Carabinieri.

Al termine delle indagini, gli operanti hanno appurato che l’uomo altro non era che un operatore socio sanitario prestante servizio presso alcune strutture per degenza di anziani di Roma.

Per tali fatti, i militari hanno posto fine alla parodia messa in atto dal prevenuto che è stato deferito in stato di liberta’ per i reati di “false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altrui” ed “usurpazione di titoli o di onori”.

Foto di repertorio