Ostiense, chiuso un ristorante giapponese e sanzionato un minimarket

Personale del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, nell’ambito di un’attività di controllo straordinario del territorio, ha proceduto ad una verifica presso un ristorante di cucina giapponese in via del Gazometro.

Una volta all’interno, la presenza di animali infestanti e la sporcizia diffusa, hanno indotto gli agenti a richiedere l’intervento del personale della A.S.L.

A causa delle pessime condizioni igienico sanitarie riscontrate, la presenza di animali infestanti, “blatte morte” nel magazzino interrato ove erano stipati, anche materiali di risulta tra i quali “water” e “calcinacci”, il personale A.S.L., addetto al controllo, ha emesso un provvedimento di chiusura del locale immediato, fino alla completa eliminazione di tutte le non conformità riscontrate, rappresentando un potenziale pericolo per la salute pubblica.

Inoltre, sono state riscontrate irregolarità per quanto concerne la presenza di prodotti alimentari, tenuti in congelatori e frigoriferi, di origine animale ed ittici privi della tracciabilità, privi di etichettatura e di confezionamento, per un peso complessivo di 44.5 Kg. Tutto il materiale è stato posto a sequestro amministrativo in attesa della successiva distruzione oltre ad una sanzione di 1.500 Euro.

Durante il servizio è stato individuato un minore in possesso di bevande alcoliche, vendute dal titolare di un minimarket gestito da un cittadino bengalese, nei confronti del quale si procederà a sanzione amministrativa, pari a 400 Euro. Il minore invece è stato riaffidato al genitore.

