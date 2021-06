In data 25/06 alle 22,50 circa la S.O. ha inviato ad Albano Laziale, in via Graziosa, la squadra VV.F di Marino(15/A) ed il funzionario di guardia per verifica statica di un fabbricato.

L’edificio di civile abitazione, di quattro piani fuori terra, di proprietà privata, presentava delle profonde crepe nelle murature interne degli appartamenti e lungo le scale di accesso.

In via precauzionale si disponeva lo sgombero della palazzina (comprendenti 7 appartamenti ed alcuni esercizi commerciali facenti parti del corpo di fabbrica). Sul posto presente la Polizia Locale, Acea, Italgas, Carabinieri, Polizia, Sindaco ed Assessore che provvederanno al disagio delle famiglie.

Foto di repertorio