È venuto a mancare, all’età di 95 anni, il Cav. Prof. Michele Rosa, artista di fama internazionale. Il Sindaco Roberto De Donatis e l’Amministrazione Comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’illustre concittadino e partecipano commossi al dolore della famiglia Rosa.

Il Prof. Rosa esordì ufficialmente come pittore nel 1956 con la 7ª Mostra d’Arte Figurativa ad Alatri. Da allora iniziò la sua lunga e brillante carriera artistica, riscuotendo consensi in Italia ed all’estero. Considerava la partecipazione a eventi internazionali parte integrante dell’impegno di promozione culturale locale, prendendo parte anche in Italia alle più prestigiose rassegne internazionali.

Nell’ambito dell’impegno ad incentivare le iniziative culturali nella provincia di Frosinone, promosse l’importante concorso di “Pittura in Ciociaria” presso l’Abbazia di Casamari ove fece parte della giuria presieduta da grandi nomi come Giorgio De Chirico.

Nel 2013 gli fu conferito dal capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il titolo onorifico di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica.

A coronamento di una brillante e lunga carriera, nel 2019 il Sindaco Roberto De Donatis gli ha conferito l’attestazione di “cittadino benemerito”, quale riconoscimento pubblico per l’attività svolta in campo artistico e culturale, contribuendo al prestigio della municipalità e alla diffusione dell’arte.