La Page Speed per il posizionamento SEO

Uno strumento molto importante per il posizionamento SEO è la Page Speed. Questa per rendere al meglio deve essere correttamente ottimizzata.

Una page speed ottimizzata è utile tanto ai SEO specialist, quanto ai proprietari di siti web di piccole dimensioni e quanto ai responsabili della creazione e della manutenzione di grandi siti.

L’agenzia Eskimoz offre la sua professionalità per comprendere tutto ciò che si alla base della page speed. Eskimoz è esperta nel posizionamento SEO e in tutte le operazioni utili a migliorare la resa dei siti web in termini di performance.

Scopriamo perché la page speed è importante per il posizionamento SEO.

La page speed

La page speed è la velocità delle pagine web sulla rete internet. Gli utenti che hanno bisogno di cercare rapidamente delle informazioni, si sentiranno frustrati vagliando pagine che hanno una terribile e innervosente lentezza di caricamento.

Creare frustrazione nell’utenza significa avere un sito web non di successo perché si spinge chi cerca informazioni ad abbandonare la pagina e a cercare da un’altra parte, consultando un altro sito dal caricamento delle pagine più veloce. La page speed diventa dunque un importante fattore di ranking in termini di posizionamento SEO.

Page speed ottimizzata

Ottimizzare la page speed è fondamentale per il posizionamento SEO. La velocità di un pagina web viene infatti presa in considerazione per il posizionamento. La lentezza di caricamento dipende da molte variabili: server troppo lenti, infinito processo dello script, dimensione troppo grande delle pagine.

Come fare per ottimizzare la page speed? Bisogna andare per gradi e partire dalla scelta di immagini a dimensioni ottimali con caricamento lazy loading. Si proseguirà con un servizio di hosting server e una corretta impostazione della CDN.

Errore tipico è pensare ai dispositivi: è sbagliato credere che le caratteristiche di un dispositivo possano influenzare la velocità di caricamento delle pagine web. Un sito internet non è veloce solo perché si carica rapidamente sullo smartphone. Sul pc avremo una resa diversa e questo non va bene.

Per ottimizzare la page speed bisogna configurare la CDN in riferimento al caching e all’architettura del sito, implementando la velocità di default delle web apps.

Ranking e page speed

La page speed è di fondamentale importanza per il ranking di Google. Quando Google segnala due risultati ugualmente buoni, la pagina web con una page speed ottimizzata avrà una posizione migliore nel ranking generale.

Google non fornisce una valutazione della velocità basandosi su punteggi ma ragruppa le pagine per categorie, definendone alcune lente, altre adeguate, altre ancora rapide e veloci.

Chi si occupa del posizionamento SEO deve necessariamente ottimizzare la velocità di una pagina web e cercare di capire se questa e le altre sono realmente carenti in velocità di caricamento. Si dovranno quindi risolvere i problemi adoperandosi per migliorare la page speed, senza cadere nell’errore del dare corda ai punteggi.

I punteggi sono valori da non tenere in considerazione a riguardo della page speed per il posizionamento SEO.