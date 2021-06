Ladispoli, ottime notizie: è stata ritrovata Assunta Mengarelli

Era uscita di casa, in via delle Rose a Ladispoli, e non è più tornata. Ieri l’appello per ritrovare Assunta Mengarelli, oggi la bella notizia.

Ladispoli, ritrovata Assunta Mengarelli

L’appello era stato lanciato nella giornata di ieri, giovedì 25 giugno 2021, sulle pagine social di Ladispoli. Assunta Mengarelli, signora di 78 anni, era andata via dalla sua abitazione e non ne aveva fatto più ritorno. Oggi però la bella notizia: la signora è stata ritrovata ed ora si trova in ospedale per i controlli.

Da quello che emerge dalle prime informazioni sta bene e dovrebbe essere dimessa a breve.