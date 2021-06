Concorso Comune di Roma: pubblicate le date della prova scritta riservata agli istruttori di Polizia Locale. Ecco tutti i dettagli, quando e dove si terranno.

Concorso Comune di Roma per 500 Istruttori di Polizia Locale: online le date della prova scritta

Sono state appena pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Roma le date dell’unica prova scritta riservata agli istruttori di Polizia Locale. L’esame si svolgerà dall’8 al 16 luglio 2021 presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso Est, viale Alexandre Gustave Eiffel. Il concorso, uno dei più attesi degli ultimi anni, ha l’obiettivo di coprire ben 500 posti.

In base alle nuove regole recentemente approvate, la selezione si baserà su un’unica prova scritta digitale, con quesiti specifici volti ad accertare le competenze professionali del profilo concorsuale scelto. Il punteggio dell’esame è espresso in trentesimi e la prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

Concorso Istruttori di Polizia Locale: argomenti e domande d’esame

I quesiti per il profilo Istruttore di Polizia Locale, Codice Concorso CUIP/RM verteranno sui seguenti argomenti:

elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo all’ordinamento degli Enti Locali;

elementi sui procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;

compiti della Polizia Locale in relazione all’applicazione del codice della strada e dei Regolamenti capitolini in materia di Polizia urbana e igiene;

elementi di diritto penale e procedura penale, con particolare riferimento ai delitti contro la P.A. e alle contravvenzioni;

Legge 7 marzo 1986 n. 65 – legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale e legge regionale del Lazio del 13 gennaio 2005 n. 1;

elementi di diritto della circolazione stradale;

nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

Statuto e Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul concorso del Comune di Roma e altre selezioni pubbliche sono disponibili a questa pagina di Circuito Lavoro.