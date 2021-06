A1, fiamme su un autoarticolato: l’intervento dei VVF (FOTO)

Oggi, 24 giugno 2021, alle ore 11:00 circa, la S.O. ha inviato la squadra VVF di Palestrina(24/A) con in supporto una botte (AB/12), sull’autrostada del Sole A1, all’altezza del KM 573 in direzione Roma.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’intervento è stato necessario per l’incendio di un autoarticolato.

Nessuna persona è rimasta coinvolta; non sono mancati i disagi legati al fumo sprigionato dalla combustione.

Chiusa al transito veicolare il tratto di carreggiata interessato fino al completo spegnimento e messa in sicurezza del mezzo pesante. Sul posto la polizia stradale per la gestione della viabilità.

