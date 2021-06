Roma, un passante chiama la Polizia “C’è una bambina seduta con le gambe fuori dal davanzale”. Il tempestivo intervento dei poliziotti del Distretto Primavalle le salva la vita.

Primavalle, la Polizia interviene e salva una bambina

Il video è stato pubblicato sulla pagina twitter della Polizia di Stato. È successo nella giornata di oggi, mercoledì 23 giugno 2021, nella zona di Primavalle, a Roma.

Da quello che emerge dalle immagini, una pattuglia è intervenuta per prendere e mettere in salvo una bambina che era seduta con le gambe fuori il davanzale. Due poliziotti si sono prodigati e, salendo sulla pattuglia, hanno teso le mani verso la piccola mettendola in salvo.

Una scena eroica che poteva avere dei risvolti nettamente peggiori.

Ecco il video: