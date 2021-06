Salario, minorenne minaccia con due coltelli il proprietario di un albergo

Roma, Salario. Tempestivo intervento della Polizia di Stato consente di disarmare un uomo che ha minacciato con 2 coltelli il proprietario di un albergo.

I fatti

Gli agenti della sezione Volanti, del commissariato Villa Glori e del commissariato San Lorenzo hanno fermato e arrestato per resistenza, lesioni e minaccia a Pubblico Ufficiale un marocchino minorenne, armato di 2 coltelli, che poco prima aveva minacciato il proprietario dell’albergo dove lo stesso alloggiava in via Margherita.

Dopo averlo immediatamente disarmato è stato messo in sicurezza e successivamente condotto presso gli uffici del I Distretto Trevi Campo Marzio per le formalità di rito.

I motivi della minaccia non sono stati ancora resi noti. Per fortuna, dunque, non ci sono stati ferimenti né vittime, ma la tragedia è stata solo sfiorata. Questo grazie soprattutto al pronto intervento delle forze dell’Ordine di Roma, intervenute nel quartiere Salario.

Foto di repertorio