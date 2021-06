Vagava in mezzo alla strada sul tratto del lungotevere in Augusta, all’altezza dell’Ara Pacis, rischiando di essere travolta dalle auto in transito, la cagnolina salvata questa mattina da una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti del I Gruppo Centro ” ex Trevi” , in servizio di viabilità in prossimità di Ponte Cavour, appena notato il setter, lo hanno raggiunto repentinamente e tratto in salvo, bloccando il traffico ed evitando che venisse investito.

Vagava spaventata sul lungotevere, cagnolina salvata da una pattuglia della Polizia Locale

Tremante e spaventata, la cagnolina è stata tranquillizzata e portata presso la sede di via della Greca, dove gli operanti si sono presi cura di lei riempiendola di coccole fino all’arrivo dei padroni, nel frattempo rintracciati dai caschi bianchi.

La coppia, che stava cercando disperatamente la propria cucciola allontanatasi poco prima da via di Fontanella Borghese, ha potuto così riabbracciare Diana: questo il nome del cane. Grande il sollievo dei due coniugi, che hanno ringraziato gli agenti per aver ritrovato e messo in salvo il setter.