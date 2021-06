L’estate è arrivata: il magico potere delle scarpe

Se pensate che esista solo il magico potere del riordino, vi sbagliate: per quanto l’autrice di quel libro, Marie Kondo, non sbagliava (dato che, per far entrare il nuovo nella nostra vita, bisogna prima liberarsi del vecchio), ecco che questo principio potrebbe benissimo applicarsi a tutto il nostro guardaroba.

Ebbene sì, ecco una nuova scusa per acquistare un paio di scarpe, qualora ve ne fosse bisogno. Abbiamo sempre bisogno di nuove scuse per viziarci, soprattutto dopo il periodo che abbiamo passato (lungo, molto lungo, troppo lungo). Andare per negozi ancora potrebbe non essere il massimo della sicurezza, meglio sarebbe quindi affidarci ancora all’online, a siti come Stileo, per esempio, un sito che fa della collezione dei migliori marchi uno stile di vita e che, a causa di questo, potrebbe tornarci davvero molto utile. Insomma, per farla breve, nelle prossime righe vedremo come viziarci un po’ durante la prossima estate, grazie a un nuovo paio di scarpe (o più di uno, perché no).

KIKKILINE E LA SUA COLLEZIONE ESTIVA SENZA COMPROMESSI

Avete sempre pensato che qualità, comfort e prezzo conveniente potessero essere tre concetti che non vanno d’accordo e mal si possono coniugare? Vi sbagliate! Parleremo ora di un marchio che potrebbe cambiare l’aspetto del vostro guardaroba per sempre, dandovi la possibilità di spaziare a più non posso con le mise e di essere sempre comode e perfette. Parliamo di Kikkiline e della sua collezione primavera/estate: sandali di tutte le fogge, sia con tacco alto che basso, stivali e indianini per essere all’ultima moda (non dimenticate le calze: consiglio spassionato), stivaletti, zeppe, sandali alla schiava, frange, colori sgargianti, classici intramontabili e chi più ne ha più ne metta. Insomma, una vera manna per chi, come noi, cerca di essere sempre all’altezza di ogni occasione, non lesinando sulla comodità ma con un gusto eccezionale.

Per non parlare, poi, della qualità: si tratta di una marca che utilizza solo i materiali migliori per confezionare i suoi modelli, per lasciare sempre ai nostri piedi la possibilità di traspirare e di rendere le nostre giornate più comode e leggere.

Se un paio di versatili anfibi da abbinare al vostro nuovo vestitino a fiori o un paio di stivali texani per quegli shorts all’ultimo grido sono quello che state cercando, ecco che avrete trovato pane per i vostri denti, grazie a Kikkiline. I migliori prezzi, poi, sono quelli che troverete online: i collettori di marchi sono i siti che ci permettono di trovare il miglior capo (o la migliore calzatura) al miglior prezzo sulla piazza, dandoci la possibilità di implementare il nostro guardaroba in modi che anche Marie Kondo non potrebbe che apprezzare.

Insomma, fare piazza pulita delle vecchie calzature e gettarci senza indugio alcuno su un paio, o più paia, di scarpe nuove è precisamente ciò che ci resta da fare per affrontare al meglio la calura estiva con grazia, stile e comodità: Kikkiline e la sua linea per questa stagione possono rivelarsi davvero ciò che stiamo cercando da tempo, una golosa distrazione e un accattivante modo per svoltare le nostre vacanze!