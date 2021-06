Su quali azioni investire nel mercato attuale

Quali sono le azioni sulle quali investire in questo momento storico così particolare: proprio in concomitanza con la pandemia è aumentata la domanda di investimenti sicuri e redditizi. Il termometro di questa affermazione è dato dall’incremento di richieste per investimenti sull’oro e su altri beni cosiddetti rifugio, quelli che mantengono il valore anche durante la tempesta.

Ora che il peggio sembra essere alle spalle e la normalità sta a piccoli passi tornando, anche l’economia potrebbe tornare presto a stabilizzarsi ed i mercati a funzionare come prima del Covid. Vediamo quali sono le azioni sulle quali investire in questa fase storica, partendo dalla classifica fornita da insider24.net.

Azioni del settore fintech: non si parla qui di una azienda specifica ma di un comparto inter, quello del fintech per l’appunto, ovvero tecnofinanza, macro area che comprende tutte le aziende che offrono strumenti finanziari attraverso le tecnologie di ultima generazione. Da Mastercard a Visa passando per Paypal ed eToro: sono tante le realtà che possono essere accostate a questo macrouniverso. Azioni Tesla: si va qui su azioni di un marchio specifico, Tesla per l’appunto, il colosso delle auto elettriche che sta vivendo un’impennata clamorosa a livello mondiale. Il gigante creato da Musk specializzato in sistemi energetici ed energie rinnovabili sta vivendo una crescita a tanti zeri anche in Borsa, dove tanti investitori decidono di puntarvi. Azioni Twitter: così come per altre realtà legate al mondo del web, si vedano ad esempio Facebook, Apple, Instagram ecc… anche Twitter sta vivendo un periodo fortunato in Borsa. Si parla di colossi della rete che possono garantire una certa sicurezza a chi decide di acquistarne le quote. Azioni del settore farmaceutico: e torniamo ora a parlare di un settore intero, non di una singola azione. A causa del Covid e della pandemia, oltre che grazie alla crescente tecnologizzazione della medicina, le aziende farmaceutiche sono da anni sotto la lente di ingrandimento. In particolare le case farmaceutiche che stanno producendo il vaccino per il Covid.

Di opportunità di investimento ce ne sono diverse, per chi pratica il mondo della Borsa. Importante è investire con cognizione di causa e studiare il settore per essere certi di quello che si sta andando a fare. perché le azioni sono per natura volatili ed il loro andamento dipende anche da fattori di attualità economica, sociale e politica.