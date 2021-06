Intensa ondata di caldo africano in arrivo nel centro e nel sud Italia. Temperature fino a 45 gradi.

Arriva il caldo africano: temperature record

La notizia sta spopolando ovunque e gli esperti meteorologi stanno avvisando tutti: è in arrivo un’intensa ondata di caldo africano. Da quello che viene appreso, sembra che ad essere maggiormente coinvolto sarà il sud e il centro Italia.

A far discutere maggiormente sono le temperature. Sono previste punte fino a 45 gradi in Sicilia, 42 in Puglia e 40 in Calabria. La situazione non sarà di certo migliore al centro, tra cui nel Lazio che vedrà temperature sfiorare i 40 gradi.

Ad attenuare questo caldo africano record, fortunatamente, sarà la depressione proveniente dalla Francia che attualmente è la responsabile principale del maltempo protagonista nell’Europa occidentale.

Quanto durerà il caldo africano?

Al momento siamo ancora nel banco delle ipotesi. La tendenza parla di un lieve ridimensionamento per domenica e lunedì. La situazione però potrebbe peggiorare e intensificarsi nuovamente la prossima settimana.