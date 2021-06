Paura nella zona di Montesacro, a Roma, dove un uomo anziano è stato investito insieme al suo cane. Il pirata della strada è poi scappato.

Investe un anziano con la macchina e poi scappa: i fatti di Montesacro

È successo nella giornata di oggi, martedì 22 giugno 2021, intorno alle ore 7:30 su via Nomentana, all’incrocio con via val D’Ossola. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo a bordo di una macchina, per circostanze ancora da chiarire, ha investito un uomo anziano di 69 anni insieme al suo cane ed è scappato.

Purtroppo il bilancio è molto serio: l’animale è deceduto mentre l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso il policlinico Umberto I in codice rosso.

Sul posto anche la Polizia Locale del III Gruppo Nomentano.