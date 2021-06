Torre Maura. Ospite del centro accoglienza dà in escandescenza e aggredisce poliziotti

La Polizia di Stato è intervenuta nel centro accoglienza di Torre Maura, in via dell’Usignolo ieri mattina, 21 giugno 2021.

La vicenda

Gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Tuscolano sono stati inviati in Via dell’Usignolo, presso un centro di accoglienza, in quanto un ospite del centro stesso stava dando in escandescenza e stava danneggiando una stanza, gli infissi e alcune porte.

Quando i poliziotti sono arrivati T.S., cittadino del Mali di 21 anni, ha aggredito anche loro: arrestato, dovrà rispondere di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato.

Foto di repertorio