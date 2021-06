Colleferro, gli obiettivi di Associazione Commercianti: la nota stampa

L’associazione Commercianti Colleferro riepiloga gli obiettivi che intende perseguire tramite una nota stampa.

La nota stampa

I NOSTRI OBIETTIVI !!

– DECORO URBANO: in una città poco curata non si vive bene, risulta poco attrattiva per i visitatori e quindi poco produttivia per chi vi ha insiediato un attività economica.

– RILANCIO E ATTRATTIVITA’ : E necessario ed mettere in campo ogni attività utile all’immediato rilancio della città, del recupero della socialità e della redditività della attivita commerciali che hanno urgente necessità di recuperare quanto perso nei mesi di pandemia.

– RIAPERTURA DEI NEGOZI CHIUSI : Colleferro deve ritornare ad essere attrattiva per chi decide di investire nell’apertura di un esercizio di vicinato .abbiamo molti negozi chiusi che devono riaprire al piu presto per ottenere questo risultato è necessario mettere in campo misure dirette a favorire l’interesse dell’investitore nella nostra città.

– SOSTEGNI ECONOMICI : La nostra città come il resto del paese ha subito molti mesi di chiusure, la nostra categoria è allo stremo, è necessario capire con urgenza quali misure porre in campo per sostenere realmente e nell’immediato le imprese ed arginare il dilagare delle chiusure e del default che presto finirà per completare l’opera di sterminio già in atto.

– INNOVAZIONE: Il commercio deve andare incontro alla grande opera di rinnovamento e modernizzazione che presto investirà il paese, dobbiamo innovare i nostri sistemi di lavoro e migliorare il rapporto con i nostri clienti solo fornendo un servizio eccellente potremo rimetterci in pista ed affrontare le nuove sfide.

Questi sono solo i punti salienti dell’attività che ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI COLLEFERRO intende portare avanti.

Presto chiedermo ai nostri amministratori tavoli di lavoro per affrontare e risolvere presto e bene tutti i punti di che abbiamo indicato.

Siamo sicuri che vorranno ascoltare le nostre richieste e le nostre proposte e che vorranno aiutarci a RISOLVERE tutte le problematiche che non toccano solo la nostra categoria ma l’intera collettività Colleferrina.

A voi concittadini ed operatori commerciali chiediamo di far sentire la vostra voce e di sostenerci perche non sarà un lavoro facile.

Foto di repertorio