Addio alle mascherine all’aperto in zona bianca dal 28 giugno

“Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”.

Addio mascherine all’aperto in zona bianca

Con questo Tweet, postato ieri sera, 21 giugno 2021, il ministro Roberto Speranza annuncia la decisione del Cts di superare l’obbligo delle mascherine all’aperto in zona bianca.

Il Comitato Tecnico Scientifico precisa che comunque la mascherina andrà indossata nei luoghi a rischio assembramento all’aperto così come sui mezzi di trasporto e che sarebbe opportuno mantenere il distanziamento tra persone non congiunte.

In ogni caso, permane l’obbligo in luoghi chiusi, come per esempio i locali pubblici e le attività commerciali.

Foto di repertorio