A causa di un incidente tra un’automobile e un camion delle consegne il traffico sull’autostrada A1 risulta essere paralizzato. Sulla Roma-Napoli, in direzione Firenze, ci sono stati diversi ritardi poiché le code sono partite da Anagni e sono arrivate fino alla diramazione di Roma Sud. Sicuramente ci sono stati feriti gravi poiché l’eliambulanza è stata costretta a intervenire.

Incidente e traffico in autostrada

Il sinistro è avvenuto all’incirca all’altezza di Valmontone. La strada è stata dapprima chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’Ordine per le rilevazioni di rito che permetteranno di capire la dinamica di quanto avvenuto. L’impatto è avvenuto poco prima delle 16 di oggi, 21 giugno 2021. Inizialmente le code erano di 7 chilometri e si viaggiava su una sola corsia, poi sono diventati ben 10 i chilometri di coda tra Anagni e Roma Sud in autostrada.

La strada è stata riaperta da poco ma le code ancora non sono state smaltite. A tal proposito e sulla condizione dei feriti, potrebbero seguire aggiornamenti più accurati a breve.