Nemi e Isma a sostegno dei più fragili: i dettagli sul nuovo sportello

IL COMUNE DI NEMI E L’ISTITUTO ISMA A SOSTEGNO DEI PIU’ FRAGILI

Ogni Mercoledì a Nemi uno sportello rivolto ai residenti presso corso Vittorio Emanuele, 18 (Piano terra centro anziani

Il Comune di Nemi e gli Istituti di Santa Maria in Aquiro comunicano che in attuazione dell’Avviso Pubblico “BENE COMUNE” – Interventi Socio-Assistenziali e di sostegno economico per nuclei familiari con minori e/o anziani residenti nei Comuni della Regione Lazio con meno di 15.000 abitanti, dal giorno 09 giugno 2021 è avviato il progetto “COMUNITÀ SOLIDALE” .

Il progetto si propone – dichiara il Sindaco Alberto Bertucci –di evitare l’isolamento, sostenere i soggetti più vulnerabili con azioni di supporto alla vita quotidiana ed al benessere personale, sostenere i nuclei familiari con minori a rischio, anziani e disabili attraverso la realizzazione di attività di supporto quali consegna spesa alimentare e farmaci a domicilio; servizi di assistenza domiciliare in favore di soggetti fragili e sostegno psicologico in modalità tecno-mediata e/o domiciliare.

I destinatari degli interventi sono i cittadini del Comune di Nemi che siano già seguiti dal servizio sociale comunale o che facciano richiesta dei servizi del progetto.

L’accesso al servizio avviene tramite segnalazione da parte di soggetti del terzo settore, contatto telefonico al 3792409940, invio di e-mail all’indirizzo comunitasolidale@girotondoonlus.com, accesso allo sportello attivo in CORSO VITTORIO EMANUELE 16 tutti i mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

Gli operatori sociali, valutata la situazione degli utenti, prenderanno in carico il nucleo familiare predisponendo un progetto personalizzato da realizzare nel corso del periodo progettuale.

L’intervento non prevede l’erogazione di contributi economici se non sotto forma di generi alimentari e/o di prima necessità.