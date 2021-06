Addio alle mascherine negli spazi aperti: ecco la data

La situazione coronavirus in Italia, così come nel Lazio, sta migliorando di giorno in giorno anche grazie alla campagna vaccinale. Proprio per questo l’ipotesi del Governo è quella di togliere l’obbligatorietà delle mascherine all’aperto. Potrebbe esserci una data?

Addio alle mascherine all’aperto: le ipotesi

C’è da fare una precisazione: al di là se le mascherine verranno tolte o meno, le persone dovranno sempre rispettare il distanziamento sociale, specialmente se in presenza di assembramenti. Vista la situazione epidemiologica però, il Governo sta pensando di togliere l’obbligatorietà delle mascherine all’aperto.

Se fino a poco tempo fa la data possibile era il 15 luglio, adesso sembrerebbe che tale ipotesi potrebbe essere anticipata: difatti, dal prossimo 5 luglio gli italiano potrebbero dire addio alla mascherina.

Tale ipotesi potrebbe essere rafforzata dalle dichiarazioni di D’Amato, il quale ha sottolineato come, nel Lazio, l’8 agosto potremmo arrivare al 70% di persone vaccinate e raggiungere così l’immunità.