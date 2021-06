Incidente sulla A90 Grande Raccordo Anulare. Si registrano code all’altezza della Cassia.

Gra, code a causa di un incidente all’altezza Cassia

La notizia viene riportata direttamente dal portale di informazione sul mondo della viabilità Astral. Nella giornata di oggi, lunedì 21 giugno 2021, sulla A90 Grande Raccordo Anulare, si registrano dei forti rallentamenti. Il tratto interessato è quello dell’altezza Cassia.

Il traffico è dovuto ad un incidente la cui entità, al momento, resta sconosciuta. Sul posto sta intervenendo il personale autorizzato per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile. Si raccomanda a tutti gli automobilisti di prestare la massima attenzione

Automobilista accusa un malore sul Gra

Questo episodio è avvenuto sempre sul Gra all’altezza della Prenestina. Da quello che emerge dalle prime informazioni, sembrerebbe che un automobilista abbia accusato un malore alla guida e abbia provocato un tamponamento tra più veicoli.

Non solo, in zona Aurelia, in carreggiata esterna, si è verificato un altro incidente che ha causato diversi chilometri di traffico. Necessari in entrambi i casi l’intervento dell’ambulanza.

Foto di repertorio.