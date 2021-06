Senza soluzione di continuità le ordinanze di servizio disposte dal Questore di Roma concernenti la “movida” con mirati e specifici controlli interforze disposti nelle zone maggiormente interessate. In particolare, in Piazza Campo de’ Fiori, secondo le modalità già assunte in sede di Comitato per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, nella serata di ieri si è provveduto, dalle ore 19.45, ad attuare in entrata ed uscita un transennamento.

Roma. Continuano senza sosta i controlli interforze nelle zone della movida romana

Nel corso dei controlli il tempestivo intervento da parte degli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo Marzio, diretto da Fabio Abis, ha permesso di trarre in arresto 2 persone in flagranza di reato, per rapina impropria perpetrata in piazza Campo de’ Fiori. Poco prima i due arrestati, nella suddetta piazza, hanno iniziato a spintonare alcune persone strappando poi, dal collo di una di queste, una collanina.

Per quanto concerne i controlli amministrativi sono state elevate 5 sanzioni per inottemperanza all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Servizi specifici anche in zona Fidene dove gli uomini del III Distretto, diretti da Fabio Germani, coadiuvati da personale della sezione Polizia Stradale di Roma, Reparto Prevenzione Crimine e dal III Gruppo Polizia Locale Roma Capitale oltre a monitorare il normale proseguo della movida, hanno effettuato 27 controlli ad attività commerciali – in special modo – in zona Piazza Sempione e piazza Talenti, dai quali sono emerse 4 sanzioni amministrative oltre a 46 contravvenzioni al Codice della Strada.

Inoltre, unitamente a personale della ASL, gli agenti hanno sequestrato un quintale di alimenti congelati, tra carne e pesce, presso un negozio in Viale Tirreno.