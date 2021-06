Associazione Culturale Gruppo Logos

LEGGERE LEGGERI ALL’ORA DEL TÈ 2021

di Marcello Teodonio con Maurizio Mosetti

con il patrocinio del Comune di Colleferro

Il ciclo di incontri Leggere leggeri all’ora del tè presenta un quadro di proposte di incontri che uniscono il piacere della letteratura e la chiarezza dell’esposizione. La formula è semplice e collaudata e si sintetizza nel titolo: “leggere leggeri”… Così il professore introduce, ricorda gli elementi fondamentali, le curiosità, i contesti; l’attore interpreta, entra nel testo, lo ritrova, sempre rispettandolo nella sua integrità. Ne viene fuori un’ora e mezzo di letture e di impressioni, di scoperte e di rivisitazioni, di emozioni, di risate e di riflessioni, eleganti, intense, originali. Nessun pregiudizio di moduli o di contenuti, nessuna tesi da dimostrare, nessuna spocchia da esibire: solo il piacere di incontrarsi, confrontarsi, farsi compagnia, risvegliare ricordi, suscitare domande, trovare parole, e magari risposte.

Domenica 27 giugno 2021/Primo Incontro, Parco del Castello di Colleferro, Roma, ore 21

DANTE E ROMA

Lo loco santo / u’ siede il successor del maggior Piero

Per Dante, Roma è un luogo centrale sia dal punto di vista biografico (la visitò tra il 1300, anno del primo giubileo, e il 1301), sia da quello ideale. Roma è infatti la città sede dei “due soli” dove Dio, nel suo meraviglioso disegno provvidenziale, aveva disposto risiedessero il capo spirituale, il papa, e quello politico, l’imperatore, di una umanità finalmente unita e concorde. Ma l’umanità attuale, travolta dai più forsennati egoismi, ha tradito questo progetto e Roma è diventata il luogo che testimonia proprio questo tradimento che Dante, con il suo viaggio provvidenziale, vuole riscattare indicando agli uomini la corretta via per redimersi e salvarsi.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in termini distanziamento e misure di sicurezza.

