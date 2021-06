Pericoloso alveare rinvenuto al Parco degli Acquedotti

Parco degli Acquedotti, intervento della Polizia Locale per il recupero e la messa in sicurezza di un alveare. Tutelata l’incolumità dei passanti.

La rimozione

E’ di venerdì mattina l’intervento degli agenti del VII Gruppo “Tuscolano” della Polizia Locale di Roma Capitale per aiutare un apicoltore, intento a recuperare un grande alveare situato ad altezza uomo, su di un albero all’interno del Parco degli Acquedotti.

I caschi bianchi hanno provveduto a circoscrivere e mettere in sicurezza un’area di circa 100 mq, impedendo l’accesso a pedoni e ciclisti, per evitare che potessero imbattersi nello sciame di api.

Il loro intervento ha consentito all’apicoltore di portare le api in un luogo sicuro e idoneo per la loro salvaguardia, liberando l’area da rischi per l’incolumità dei frequentatori del parco.