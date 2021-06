Fiuggi. A Canterno arriva la Garzetta: una nuova specie nidificante

L’amore per l’ambiente ed il costante monitoraggio della Garzaia ci regalano ulteriori e belle sorprese.

In questi giorni, in collaborazione dell’ornitologo, dott. Ermanno De Pisi, abbiamo più volte monitorato la Garzaia della Riserva Naturale di Canterno, e siamo certi che oltre all’Airone Guardabuoi, quale nuova specie nidificante da poco rilevata, se ne aggiunge un’altra: la Garzetta.

Insomma, una gran bella realtà che ci riempie di gioia, oltre ad un tripudio di speranza, che proprio in virtù della pandemia, è sicuramente di buon auspicio.

Questi avvenimenti, visto che tanto si è parlato in termini di cambiamento sociale a seguito della pandemia, ci pongono dinanzi ad una riflessione.

“Le nostre attività in questo periodo pandemico sono state anche a volte ridotte in modo drastico, e sembrerebbero, aver proprio favorito la quiete di cui la Natura in generale, ha di bisogno”.

Da qui parte il nostro monito per tutte quelle attività di antropizzazione, seppur a sfondo naturale, che forse il sistema Natura, non gradisce poi così tanto.

Sarebbe opportuno smetterla di pensare che la Natura debba essere a nostro servizio e per fini volti al solo incremento del nostro benessere economico.

Se impariamo a rispettarla, trasmettendo alle nuove generazioni questo importante comandamento, sicuramente potremo garantire un futuro migliore, oltre allo stesso Pianeta Terra, anche chi lo abiterà.

Di conseguenza, impariamo a smetterla di usare le solite filastrocche elettorali di ripresa dell’economia, eliminando la ormai obsoleta frase, dove la stessa Natura viene individuata come volano della tanto decantata ripresa economica. I numeri sono ben altri.

Ad esempio, le ferite programmate per realizzare future piste ciclopedonali in zone di alto interesse ambientale, lasciamole sulla carta, sicuramente saranno di minor danno di quello che potremmo commettere realizzando tali progetti. Magari, usate quei fondi per opere finalizzate alla tutela della Biodiversità e che non sono mai state programmate!!!

In ultimo, ci teniamo a dirvi che in uno spazio molto ristretto, gli esseri viventi in questa Riserva Naturale ci stanno dimostrando il loro saper convivere in sintonia, facendo squadra per uno scopo comune, la Vita!!!

I nostri monitoraggi continueranno e vi terremo costantemente aggiornati.

A presto.