Roma, le fragoline di Nemi a disposizione della Casina Valadier

Negli ultimi giorni Nemi ha avviato la collaborazione con la rinomata struttura Casina Valadier, nel cuore del Pincio della Capitale,

mettendo a dimora piante di fragoline tipiche.

Negli ultimi giorni il Comune di Nemi ha messo a disposizione nei confronti della rinomata struttura romana Casina Valadier delle decorazioni create con allestimenti di piante di fragoline di bosco per mettendole in mostra negli spazi all’aperto della location. Attraverso questa collaborazione il Comune di Nemi intende promuovere il paese delle fragole e dei fiori utilizzando una cornice storica e prestigiosa di Roma, la città eterna. -Sono molte le azioni- conclude il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci – messe in campo da questa Amministrazione al fine di costruire una comunicazione nazionale ed internazionale di sviluppo e promozione del Comune di Nemi, della sua storia e importante tradizione-.

Casina Valadier è un’opera architettonica progettata tra il 1817 e il 1837 in stile neoclassico, un casale seicentesco, punto di cultura e moda conosciuto in tutto il mondo.