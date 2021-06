Momenti di terrore a Torvaianica dove un bambino ha rischiato di annegare. Necessario l’arrivo dell’eliambulanza.

Bambino rischia di annegare: tempestivo l’intervento del bagnino

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 19 giugno 2021, a Torvaianica, importante località balneare del litorale romano a pochi passi da Pomezia.

Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un bambino ha avuto un principio di annegamento a causa di un onda che l’ha fatto scivolare. Il piccolo, secondo alcune fonti, avrebbe ingerito una grande quantità di acqua tanto che avrebbe perso i sensi. Fortunatamente i genitori, che hanno visto tutta la scena dalla spiaggia, hanno avvisato subito i soccorsi.

Il bagnino si è fiondato in acqua ed ha compiuto le prime manovre di salvataggio. Poco dopo è arrivata l’eliambulanza con i medici a bordo che avrebbero praticato un massaggio cardiaco durato circo 20 minuti. Fortunatamente il bimbo si è ripreso ma è stato trasportato presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma in codice rosso. Ora non è in pericolo di vita.