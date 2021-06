Attenzione ai furti in casa! I consigli della Polizia di Stato

Attenzione ai tentativi di furto in casa: ecco le raccomandazioni e i consigli della Polizia di Stato per non essere vittime di furti.

I consigli e le raccomandazioni della Polizia di Stato

“Ci sono giunte segnalazioni di tentativi di furto in casa. Se vi capita di vedere della colla sulla serratura del vostro appartamento fate attenzione e chiamateci.

La tecnica è usata per sapere se qualcuno è in casa o meno. Se quando tornano per fare il colpo la colla è ancora sul nottolino, per i ladri è il segnale che in quell’appartamento non è rincasato nessuno e possono tentare l’ingresso”, è quanto comunicato dalla Polizia di Stato.

Foto presa dalla pagina Facebook della Polizia di Stato