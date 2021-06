Incendio su un bus dell’Atac, in servizio lungo via Portuense. Ad estinguere le fiamme sono stati i Vigili del Fuoco, intertenuti sul posto. Segue il comunicato dell’Atac.

Atac, fiamme su un bus lungo via Portuense

Per ragioni da accertare, mentre era in servizio lungo la via Portuense, su un mezzo della linea 774 si è sviluppato un incendio.

L’autista ha provato a estinguere le fiamme e poi ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti. Non ci sono stati problemi per i passeggeri.

Aggiornamento

Alle ore 12:07 circa, la Squadra dei Vigili del Fuoco 11A del distaccamento dell’Eur con l’ausilio di un’autobotte, è intervenuta in Via Portuense per l’incendio di un’autobus.

Lo stesso andava completamente distrutto dalle fiamme, tre autovetture parcheggiate nelle vicinanze venivano danneggiate dal rogo. Non risultano persone coinvolte e ferite.

