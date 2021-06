Palestrina

Prenderà servizio a breve presso la UOC Anestesia e Sub Intensiva di Palestrina il nuovo primario a cui l’Azienda dà il benvenuto ed augura buon lavoro. Si tratta del dott. Luca Severi, classe 1965, professionista di lunga esperienza.

“Ringrazio il Direttore generale dott. Santonocito per l’incarico ricevuto. Porto con me grande entusiasmo per questa nuova sfida professionale e la speranza di poter dare il mio contributo a un gruppo di professionisti che in questi mesi ha affrontato con coraggio e dedizione un compito difficilissimo. Sono orgoglioso di potermi unire a loro”.

“L’incarico al dott. Severi, in una disciplina così delicata per l’Ospedale, è il segnale della nostra ferma volontà di rilancio per il Presidio di Palestrina – commenta Giorgio Giulio Santonocito, il Direttore Generale della ASL Roma 5 – possiamo riprendere il lavoro di potenziamento e rilancio dell’ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina che tanto ha dato in questo periodo pandemico in cui si è convertito in Covid center. Palestrina come gli altri presidi aziendali, sta rimodulando e migliorando i servizi ai cittadini anche grazie all’arrivo di nuove tecnologie. Continua poi incessantemente il lavoro per rafforzare il personale all’interno di tutta l’Azienda attraverso bandi, manifestazioni di interesse, avvisi, concorsi conclusi e concorsi in essere per dare supporto a tutti i nostri operatori e potenziare i servizi sanitari ai cittadini”.

Aperto l’ambulatorio pediatrico all’interno dell’ospedale Parodi Delfino di Colleferro. Il servizio si trova al secondo piano ed è attivo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Si accede previa prenotazione Cup.

Foto di repertorio