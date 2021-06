Ciociaria, mercoledì 23 giugno sospensione idrica in alcuni Comuni

Si comunica che, per lavori di manutenzione sulla condotta adduttrice Tufano, mercoledì 23 giugno dalle ore 10:00 alle 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Frosinone : via Le Rase e parte di via Dei Monti Lepini;

: via Le Rase e parte di via Dei Monti Lepini; Comune di Arnara : zona cimitero;

: zona cimitero; Comune di Ceccano : loc. Colle Lami, p.zza Berardi, S.P. 14, S.R. 637 Frosinone – Gaeta, via Aia del Tufo, parte di via Armando Diaz, parte di via Anime Sante, parte di via Badia, via Cantinella, via Casa Marciano, via Casette, via Cirello, via Colle Ceci, via Colle Della Guardia, via Colle Rosso, via Colle San Paolo, via Della Libertà in parte, via Dell’Olmo, via Del Sasso, via Due Cone, via Della Valle, via Fabrateria Vetus, via Fontana dei Piatti, via Gaeta in parte, parte di via Giacomo Matteotti, via La Spina, via Madonna del Carmine, via Maiura, via Marano, via Molino San Rocco, via Passo del Cardinale, via Per Frosinone, via Peschieta, via Pezze d’Ischia I traversa, via Santa Maria Goretti, via Vigne Vecchie, via Villaggio Unrra e zone limitrofe;

parte bassa del Paese servita da acquedotto Tufano; Comune di Giuliano di Roma: Acqualatina S.p.A.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti. Acea Ato 5 si scusa per il disagio.

