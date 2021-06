Urla, schiamazzi, un via vai di persone all’interno di un appartamento in via Ignazio Persico, nonché gravi disagi segnalati dagli altri residenti per la presenza di numerosi cani all’interno, a detrimento delle condizioni igienico sanitarie dell’intera palazzina. La segnalazione arrivata agli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, ha dato l’avvio ad un immediato accertamento dei poliziotti, all’interno dell’abitazione, in collaborazione con il Servizio di Igiene Pubblica, la Asl e una squadra del Reparto Mobile.

Ecco cosa è successo

Pessime le condizioni igienico sanitarie riscontrate dagli operatori nella casa, materassi a terra cumuli di deiezioni dei 7 cani ed un gatto dimoranti all’interno insieme a due adulti ed un minore. Personale di Polizia Roma Capitale, nel corso dell’intervento ha elevato a carico dei proprietari sanzioni amministrative per l’assenza di due microchip per la coppia di pitbull mentre uno dei 4 cuccioli, con ambulanza veterinaria, è stato accompagnato al canile della Muratella per la successiva visita di controllo ed affido.

Si attendono nuovi proprietari anche per gli altri tre cani. Il primo occupante dell’immobile, presente al momento del controllo, è stato inoltre denunciato dai poliziotti per furto aggravato di energia elettrica, in quanto nonostante l’utenza di energia elettrica dell’appartamento risultasse disattivata, all’interno dello stesso veniva riscontrato la presenza di elettricità.

A causa del contesto abitavo, per il minore è stato disposto – dall’assistente sociale intervenuta – la collocazione presso la casa del padre.