Ponte Galeria, cucciolo rimane incastrato nell’intercapedine di una villetta

Salvato un cucciolo di cane rimasto incastrato in una intercapedine di una villetta. Ecco cosa è successo in zona Ponte Galeria.

Salvato un cucciolo di cane

Nella giornata di oggi, 18 giugno 2021, alle ore 7,37 la S.O. ha inviato a Roma, via Guarene nr 57 la squadra VVF di Ostiense (7/A) per salvataggio animale. Intervenuti sul posto i soccorritori hanno localizzato il cucciolo di cane incastrato all’ interno dell’intercapedine della villetta.

Per il recupero, è stato necessario calarsi nel cunicolo.