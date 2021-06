Oggi,18 giugno 2021, Sora si prepara a festeggiare una nuova cittadina centenaria. A spegnere ben 100 candeline sarà Maria Rosa, nata a Sora il 18 giugno 1921. Il Sindaco Roberto De Donatis e l’intera Città porgono a “Nonna” Maria i più affettuosi auguri di buon compleanno.

La signora Maria ancora oggi conserva il piglio deciso tipico del suo carattere forte ma nello stesso tempo affettuoso verso parenti ed amici dai quali è molto amata.

A soli 39 anni rimasta vedova del marito Natale Di Vona, Maria ha dovuto rimboccarsi le maniche e crescere da sola i suoi 5 figli: Anna, Silvia, Teresa, Domenico e Bruno.

Nonostante le prove della vita, non si è mai fatta prendere dallo sconforto ed ha lavorato con impegno e sacrificio presso l’ex autostello per mantenere la famiglia. Ha abitato per gran parte della sua vita nella zona di Viale San Domenico dove tutti la ricordano con simpatia ed affetto.

Oggi è circondata dall’amore dei figli, di 10 nipoti e di ben 12 pronipoti che si preparano a festeggiare il suo compleanno speciale con grande emozione.