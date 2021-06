Concorso Inps per 165 informatici: ad agosto svelate le nuove modalità

Circuito Lavoro torna a occuparsi del concorso Inps per 165 informatici, alla luce delle ultime novità che annunciano nuove modalità di esecuzione che saranno svelate ad agosto. Fino a quella data, allora, tutti coloro che sono in ballo per un posto di lavoro all’interno di una delle sedi dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovranno attendere.

Concorso Inps per 165 informatici: cosa sapere

Il concorso pubblico è stato pensato per soli laureati in ingegneria, matematica e informatica. Il termine ultimo di scadenza per le iscrizioni era quello del 6 novembre ma ci sono stati dei vistosi ritardi, complice il ritorno della pandemia con la sua seconda ondata e lo stop a tutti i concorsi pubblici decretato dal Governo.

Adesso che finalmente la situazione sembra essere sotto controllo, qualcosa è ripartito. E il concorso Inps per 165 informatici sembra essere pronto a essere svolto anche se con nuove modalità. La Gazzetta Ufficiale dà l’annuncio del prossimo cambiamento e parla di 3 agosto 2021 come data per accedere a tutte le informazioni utili sul bando. Destano grande curiosità le prove da sostenere sulle quali, al momento, si conosce davvero molto poco. Ma per prepararsi sarà necessario individuare le materie oggetto di esame e che saranno oggetto di scritti e orali.

In attesa di conoscere qualcosa di più sulle modalità di svolgimento del concorso Inps, ricordiamo che, oltre ai requisiti generali, occorrono specifici titoli di studio per partecipare. Una laurea triennale in ingegneria dell’informazione, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie informatiche, per esempio. Oppure, solito titolo (laurea triennale) ma in scienze matematiche, statistica o equiparate. Per i candidati con titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo. Solo così dunque potranno partecipare. Se siete interessati ai concorsi Inps, continuate a visitare questa sezione di CircuitoLavoro per essere costantemente aggiornati.