I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno denunciato un 32enne del Burkina Faso, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di ricettazione.

L’intervento dei Carabinieri

Fermato per un controllo in via Ricasoli angolo piazza Vittorio Emanuele II, l’uomo è stato trovato in possesso di 4 smartphone, uno dei quali è risultato oggetto di furto, denunciato in data 13 ottobre 2020.

I Carabinieri hanno quindi deciso di eseguire una perquisizione nella sua abitazione, a Ostia Antica, con l’ausilio dei colleghi della locale Stazione, che ha permesso di rinvenire, in un mobile della sua camera da letto, altri 7 smartphone, 2 tablet, 2 Macbook, 1 smartwatch e 1 paio di cuffie Airpods, tutto di dubbia provenienza.

Il 32enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria mentre le indagini dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante proseguono per verificare l’esatta provenienza del materiale sequestrato.