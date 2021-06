Il meglio dell’antinfortunistica su Worksecure.it: da Cofra a DuPont

Abbigliamento da lavoro, cuffie antirumore, guanti antitaglio, ma anche progettazione di linee vita e servizi per sicurezza ambientale: l’antinfortunistica trova ogni sua declinazione in Work Secure. È l’azienda italiana che offre oltre 10.000 prodotti in pronta consegna, acquistabili online, e una vasta gamma di servizi e soluzioni ad hoc.

L’offerta è pensata per rispondere alle esigenze di realtà attive in ogni settore, dal forestale alla ristorazione, e sono selezionati i migliori marchi dell’antinfortunistica, come Cofra, Delta Plus, DuPont, Kong, Payper Workwear, U-Power. Nello specifico, a comporre la selezione di Work Secure sono articoli realizzati da 300 produttori nazionali e internazionali, e per oltre 20 brand lo store è anche rivenditore ufficiale e distributore diretto.

Le principali sezioni del catalogo sono Abbigliamento da lavoro, Scarpe antinfortunistiche, DPI, Antitaglio e Forestale, Dispositivi Anticaduta, Lampade Frontali, Linee Vita e Parapetti, Spazi Confinati, Pronto Soccorso, Sicurezza Ambientale, Distributori Automatici.

Trovare il prodotto che meglio risponde alle proprie esigenze è semplice grazie all’interfaccia intuitiva, ma per qualsiasi dubbio il servizio di assistenza è attivo via telefono, WhatsApp e chat online. Senza contare che nell’ipotesi di un acquisto sbagliato, il reso è gratuito. I pagamenti avvengono con metodi sicuri, tra cui PayPal, contrassegno, bonifico e carta di credito. Tra le opzioni c’è anche il pagamento rateale.

Grazie alle consegne internazionali, la merce giunge in tutta Europa e la spedizione è gratuita sul territorio nazionale. Gli ordini effettuati entro le 12:00 partono con corriere espresso nell’arco della stessa giornata.

Ma la proposta non riguarda solo la vendita: l’azienda italiana, attiva da oltre 10 anni, ha messo a punto una vasta gamma di servizi e soluzioni per la sicurezza sul lavoro. Merito anche dell’importante specializzazione per quanto riguarda il settore dei cantieri boschivi e forestali (soprattutto per profili Enel e Terna).

Work Secure è centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert. Svolge inoltre ispezioni e revisioni periodiche di imbracature e dispositivi anticaduta di terza categoria (da controllare per legge almeno una volta ogni 12 mesi).

Sono offerti servizi di personalizzazione per l’abbigliamento professionale, con tecniche adatte ad ogni genere di tessuto. Senza dimenticare soluzioni di noleggio per dispositivi anticaduta e DPI per interventi in spazi confinati. A questi si aggiungono fornitura di armadi elettronici per DPI voluminosi, fornitura e noleggio di distributori automatici per erogazione e monitoraggio di DPI e prodotti consumabili.

Completano l’offerta progettazione, fornitura e installazione di parapetti, linee vita e sistemi anticaduta, nonché servizi di formazione sulle normative per la sicurezza sul lavoro e sull’utilizzo degli articoli in catalogo.

Vivi il lavoro all’insegna della sicurezza, scopri www.worksecure.it: oltre 10.000 articoli in pronta consegna con spedizione e reso gratuiti.